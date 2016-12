16 marzo 2015 Toto, addio a Mike Porcaro: l'ex bassista della band stroncato dalla sla Il musicista si è spento a 59 anni nella sua casa di Los Angeles dopo anni di lotta contro la terribile malattia. Era entrato nel gruppo nel 1982 per lasciarlo nei primi anni 2000 Tweet google 0 Invia ad un amico

09:08 - E' morto a 59 anni, a Los Angeles, Mike Porcaro, storico bassista dei Toto, band con cui ha fatto la storia del rock radiofonico americano. Da anni era malato di sla. Lo ha annunciato il fratello Steve, tastierista del gruppo, con un messaggio su Facebook: "Nostro fratello Mike se n'è andato, in pace, nel sonno, a casa e circondato dalla sua famiglia. Riposa in pace, fratello mio", ha scritto.

Mike Porcaro entrò ufficialmente nei Toto sostituendo il bassista David Hungate nel 1982, in un momento di grande successo per la band grazie all'album "Toto IV". Vi rimase fino alla metà degli anni 2000 quando, a causa della malattia, smise di andare in tour con il gruppo per poi ritirarsi nel 2007.



Della band faceva parte originariamente anche il terzo fratello Jeff morto nel 1992. Nel 2010 i Toto lanciarono un tour per raccogliere fondi e sensibilizzare sulla sla.