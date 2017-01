Torna "Manzoni Derby Cabaret", tra risate e buon cibo

In palcoscenico una sfida tra i nuovi talenti della comicità Michele Giunta, Il mago Linus (mago comico) e Marco Di Biase accompagnati per questa serata nel ruolo di coach da Giovanni D’Angella, Riky Bokor ed Enzo Emmanuello.



Ciascun giurato, tra i 4 che compongono la giuria di qualità, esprimerà un parere tecnico per facilitare il pubblico nella scelta del vincitore. La signora Walda Foscale, Presidente onorario del Teatro Manzoni per la teatralità; Emilio Bianchi e Gugliemo Meregalli di Radio Reporter per il ritmo; Danilo Gallo di Tv Sorrisi e Canzoni per il look; Bruceketta per la comicità. Mario Luzzatto Fegiz, Presidente della giuria, esprimerà il giudizio finale.



La formula prevede 3 serate di qualificazione, 2 semifinali e la finale del 2 aprile che decreterà il giovane talento comico dell’anno.