Torino, sospeso il concerto di Elisa: è caccia allo scippatore con lo spray al peperoncino

La cantante era sul palco da una ventina di minuti quando, dopo l’esibizione di Giorgio Moroder intorno alle 22.45, i presenti hanno iniziato ad accusare un forte bruciore agli occhi e alla gola. Una persona è rimasta perfino intossicata.



"La stupidità di un singolo non ha permesso a centinaia di persone di godere il finale della festa inaugurale delle Ogr. Per motivi indipendenti dalla nostra volontà siamo stati costretti a interrompere lo spettacolo - hanno prontamente comunicato le Ogr in una nota stampa. - Ringraziamo il numeroso pubblico per aver partecipato con così grande entusiasmo e ci scusiamo per l'accaduto, ma abbiamo condiviso con il personale di sicurezza e i vigili del fuoco la necessità di liberare i locali. Ringraziamo tutti i partecipanti per aver collaborato a rendere l'evacuazione della sala rapida ed efficiente, in meno di 3 minuti. Il sistema dei controlli già elevato sarà ulteriormente rafforzato in occasione del prossimo concerto del 7 ottobre". Sul palco sarebbe dovuto arrivare Ghali, nuovo volto del rap italiano.