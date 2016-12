Toretto, Gru, Jack Sparrow: tutti i personaggi che torneranno al cinema

Sono tanti i personaggi di film famosi che torneranno a farci compagnia al cinema tra sequel, reboot, prequel, spin-off o remake. Si parte con l'imbranato panda gigante Po che sbarcherà a marzo con "Kung Fu Panda 3" , seguito dal Bruce Wayne/Superman di Henry Cavill in "Batman v Superman: Dawn of Justice", fino al quasi-mito Dom Toretto interpretato da Vin Diesel in "Fast & Furious 8" in arrivo all'inizio del prossimo anno.

Nell'estate del prossimo anno rivedremo anche Peter Parker aka Spider-man, che tornerà con un reboot di "Spider-Man" in 3D, diretto da Jon Watts. Ne vestirà i panni Tom Holland. Prima di allora il personaggio apparirà anche in "Captain America: Civil War", da fine aprile sugli schermi cinematografici.

Sempre nel 2017 rivedremo l'amatissimo Jack Sparrow interpretato da Johnny Depp in "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales" di Joachim Rønning e Espen Sandberg. Poi toccherà a Gru in compagnia dei simpatici Minions in "Cattivissimo me 3", per terminare con Chris Hemsworth che tornerà a vestire i panni di Thor in "Thor: Ragnarok" di Taika Waititi.