Topolino e Minni, 90 anni fa la loro prima apparizione in un cortometraggio

Il 15 maggio del 1928, in una prima versione muta, veniva proiettato "L'aereo impazzito" (Plane Crazy), film diretto da Walt Disney e Ub Iwerks. Un cortometraggio storico per l'animazione perché per la prima volta apparivano i personaggi di Topolino e Minni. Non trovando un distributore, il film venne quindi diffuso in versione sonora solo nel marzo del 1929, dopo che erano già usciti "Steamboat Willie", "Topolino gaucho" e "I due cavalieri di Minni".