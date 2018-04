Tommy Kuti contro il razzismo e la "trap demenziale": "Il rap è una cosa seria"

E come ti difendi da queste situazioni?

Cerco di prenderla con ironia, anche se spesso non è facile.



Quando hai inizato a usare il rap come forma di comunicazione?

Ancora prima di pensare di considerarla una strada artistica: ai tempi del liceo linguistico facevo le interrogazioni su Dante in rima e i professori rimanevano allibiti.



Nell'album non te la prendi solo con il razzismo ma ne "Il disco di Tommy" attacchi pesantemente altri rapper

Devo ammettere che di questa situazione sono contento dei risultati, fa piacere vedere il rap diffondersi tanto. Ma è la mancanza di contenuti o di poetica che sottolineo. Io sono della generazione cresciuta con i rapper che erano bravi con la parola. La mia paranoia quando ho iniziato era quella di essere all'altezza di ciò che faceva gente come Fabri Fibra o Marracash.



E invece oggi...

Questa è un'epoca narcisistica, molti sono più bravi a mettere felpe su Instagram che a mettere in fila delle rime a tempo. Tutto è cambiato dal 2006, quando è uscito "Tradimento" di Fabri Fibra. Il rap è stato sdoganato ed è diventato un genere sempre più famoso.



Come ti spieghi il nuovo trend?

Nel nostro Paese la moda condiziona tutto e la trap demenziale è moda adesso, quindi è stata abbracciata da tutto. Sembra che non aspettassero altro. E' il risultato di 20 anni di vuoto, della crisi di valori in cui viviamo.



A proposito di Fabri Fibra nell'album fa un featuring in "Clichè". Come è stato collaborare con quello che era il tuo modello?

La collaborazione con Fabri è per me molto importante. Mi ha sempre insegnato come essere un artista prima ancora di parlargli di persona. Conoscendolo ho realizzato che siamo in sintonia su molte cose.