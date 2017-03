Tomas Milian, il ricordo di Claudio Amendola: "Dissacrò la parolaccia"

CLAUDIO AMENDOLA: "UNA COMICITA' CHE HA FATTO SCUOLA" - L'attore, che nel 2005 interpretò l'iconico personaggio di Milian ne "Il ritorno del Monnezza", ha ricordato con affetto la sua "comicità diretta, romana e romanaccia, che ha superato l'ostacolo della volgarità e ha fatto scuola. Tomas al Monnezza ha dato una fisicità e uno sguardo unici". "Ma sarebbe un delitto ricordarlo solo per questo personaggio: ha fatto cose meravigliose nella sua carriera. Anche se per noi resterà sempre Nico Giraldi" ha concluso.



"ER MONNEZZA" UNISCE DESTRA E SINISTRA - Sui social il coro di cordoglio unisce politici di tutte le fazioni . "Buon viaggio Tomas Milian, mitico Er Monnezza. Altro che cinema di serie B, quello era spettacolo vero!" scrive Matteo Salvini, a cui fa eco anche Marco Furfaro di Sinistra Italiana "Non è morto Er Monnezza, è morto un grande e indimenticabile attore. Che la terra ti sia lieve, grandissimo Tomas Milian". Per l'attore cubano, fra gli altri, anche i saluti dell'amica Eva Henger ("Vivrà in me un ricordo bellissimo di te! Addio"), Frankie Hi-Nrg ("Vai Nico, ora digliele tutte di persona!!") e del regista olandese Martin Koolhoven.



IL CORDOGLIO DEI FAN SU TWITTER - Su Twitter in tanti sperano nella reunion in paradiso tra Milian e Bombolo, suo frequente compagno di set. "Sono sicuro che il primo ad abbracciarti è stato lui. Grazie per le risate che ci avete fatto fare!" scrive un fan, mentre altri sottolineano che Milian è stato anche un attore impegnato: "Lattuada, Visconti, Pasolini...non solo Er Monnezza".