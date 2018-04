Tom Hardy, altro che sex symbol: si è rasato per girare "Fonzo", il biopic su Al Capone

Dopo averlo visto recitare nel war movie di Christopher Nolan, "Dunkirk" e in attesa di vedere la sua interpretazione del ruolo di Eddie Brock in "Venom" , Tom Hardy cambia... faccia.



Eccolo rinchiuso in galera mentre indossa la divisa da carcerato e con pochissimi capelli in testa. Hardy si è dovuto presentare così, per interpretare al meglio il personaggio del gangster, così come documentato dagli scatti sul suo profilo Instagram ufficiale.



L’attore interpreta infatti il celebre boss mafioso (in passato interpretato anche da Robert De Niro ne "Gli Intoccabili"), in una storia che ripercorre il periodo della sua condanna, trascorso nella celebre prigione di Alcatraz, dove morì il 25 settembre del 1947 all’età di 48 anni.