Tom Hardy, action hero nella vita reale: ferma un ladro a Londra

Le strade di Richmond, Londra, si sono trasformate per qualche ora in un set di un film d'azione grazie a Tom Hardy . La star ingelse si è reso protagonista di una scena che non è certo passata inosservata. Stando alle ricostruzioni di alcuni testimoni, Hardy avrebbe rincorso a piedi tra giardini e palazzi e poi bloccato a terra un ladro che insieme a un complice aveva rubato un motorino e poi era fuggito.

L'attore di "Mad Max: Fury Road", "Revenant – Redivivo" e "Inception" dopo aver raggiunto il ladro e averlo gettato a terra, lo ha anche perquisito e ha controllato i documenti per poi consegnarlo ai poliziotti, che nel frattempo avevano catturato il suo complice. Un testimone, il ventiduenne Arun Pullen, ha dichiarato: "E' stato folle, come se fosse entrato in modalità supereroe in un film d'azione. Tom probabilmente stava camminando lungo la strada. E' partito all'inseguimento e sembrava furibondo. Se il ragazzino fosse stato abbastanza stupido da resistere penso che Tom avrebbe reagito". Il giovane ha aggiunto: "Tom Hardy chiaramente non è un uomo con cui scherzare. Ha persino controllato i documenti del ragazzo prima che arrivassero i poliziotti. Gli ho chiesto cosa era successo e mi ha detto che l'ha rincorso attraverso il mio giardino sul retro e l'ha preso dietro l'angolo".