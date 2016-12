Tom Hanks, Tom Cruise, Brad Pitt: le stelle tornano al cinema nei prossimi mesi

Tre star stanno per tornare in sala in questo ultimo scorcio di 2016. Rivedremo Tom Hanks in "Inferno" di Ron Howard e in "Sully" di Clint Eastwood. Ma anche Tom Cruise in "Jack Reacher - Punto di non ritorno" di Edward Zwick, "American Made" di Doug Liman. Lontano dai gossip, sul grande schermo tornerà Brad Pitt, impegnato in "Allied" di Robert Zemeckis, "World War Z 2" di J.A. Bayona e in "War Machine" di David Michod.