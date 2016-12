Tom Hanks innamorato della "sua" Fiat 126

Tom Hanks adora questa 126 gialla, con le gomme un po' consumate e la carrozzeria ammaccata, tanto da averla definita la "sua nuova auto". Dopo essere stato in Italia per la presentazione del film Inferno, l'attore non sembra volersi separare da questo capolavoro del made in Italy tanto da postare una foto con la piccola auto nel suo profilo Facebook. Il post ha suscitato la gioia dei molti fans italiani: tra i commenti si legge "Aspetta un attimo Tom: quella è la mia auto! Ne sono sicuro: la guidavo al liceo e aveva quella stessa identica ammaccatura" oppure "E' stata la mia prima macchina: piccola e rossa si chiamava Rossella".