Tom Cruise non vede la figlia Suri da 2 anni

Pare impossibile, eppure Tom Cruise non vede la figlia Suri da due anni. Da quando l'attore si è separato dalla moglie Katie Holmes si sarebbe allontanato anche dalla bambina. Su suggerimento di Scientology . Secondo quanto racconta il National Enquire, Tom avrebbe preso le distanze dalle due per l'avversità manifestata dalla Holmes nei confronti dell'organizzazione.

Dopo il divorzio da Katie, avvenuto nel 2012, la coppia non si sarebbe più vista e l'attore non avrebbe più incontrato la piccola Suri, 9 anni. A convincere Cruise a prendere le distanze dalle due donne sarebbero stati i capi di Scientology, di cui l'attore è uno dei maggiori esponenti, per evitare guai. "Sono troppo impegnato con il mio lavoro e le riprese dei film" si giustifica da tempo l'attore 53enne, padre di tre figli. Dopo le nuove accuse pubblicate dal National Enquirer, Cruise ha rilasciato commenti.