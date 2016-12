20 marzo 2015 Tom Cruise e le altre star, ecco chi vende ad Hollywood Trasferimenti in vista per Miley Cyrus, Heidi Klum e tanti altri. E nel frattempo il presidente Obama compra la villa di Magnum P.I. Tweet google 0 Invia ad un amico

12:11 - Tom Cruise si è stufato della sua residenza a cinque stelle sulle colline di Hollywood e l'ha messa in vendita a 13 milioni di dollari. La proprietà è composta da una villa in stile europeo a due piani e da una lussuosa dépendance. Ma Tom non è l'unico a smuovere il mercato immobiliare: la Cyrus ha messo in vendita la tenuta di famiglia e la top Heidi Klum si separa dal suo villone, mentre Obama, in controtendenza, compra la villa di Magnum P.I.

E' un periodo di cambiamenti per il divo di "Mission Impossible", che ha deciso di liberarsi anche del suo ranch in Colorado. Tom ha chiesto 59 milioni di dollari per la tenuta, comprata all'inizio degli Anni Novanta con l'ex moglie Nicole Kidman.



Ma Cruise non è l'unica celebrità a dover gestire proprietà e appartamenti a cinque stelle, sparsi tra la West e l'East Cost. Miley Cyrus ha infatti chiesto 6 milioni di dollari per cedere la sua lussuosa villa di famiglia in stile toscano, mentre Shakira ha messo in vendita per 13 milioni di dollari la sua casa al mare di Miami.



Anche Matt Damon è finalmente riuscito a trovare un acquirente per la villa a Miami Beach, concludendo l'affare a quota 15.4 milioni di dollari, mentre Bruce Willis sta svendendo la sua Sun Valley estate in Idaho a 'soli' 7 milioni di dollari. Tempo di affari anche per la coppia d'oro Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, che hanno reso disponibile la loro tenuta di New York per 8 milioni di dollari, mentre per chi sogna una fattoria nella natura del Connecticut c'è la proprietà di Renée Zellweger per 1.6 milioni di dollari.



In vendita anche la romantica villona losangelina di Heidi Klum, con un prezzo che parte dai 25 milioni di dollari, mentre Jon Bon Jovi ha reso disponibile il suo attico di Soho per 42 milioni di dollari. Dopo la scomparsa di Robin Williams, i familiari hanno deciso di mettere in vendita la sua amata Villa Sorriso per una cifra che si aggira intorno ai 35 milioni di dollari.