Tom Cruise, confermato il suo ritorno nei panni di Maverick in "Top Gun 2"

Tom Cruise tornerà a vestire i panni di Maverick per la gioia dei fan. E' stato ufficialmente confermato che l'attore sarà protagonista in "Top Gun 2", dopo mesi di rumors. Il produttore Jerry Bruckheimer ha rivelato la notizia a lungo attesa a Entertainment Tonight, dichiarando: "Non si fa Top Gun senza Tom Cruise!". Lui stesso aveva alimentato ulteriormente le voci quando a gennaio aveva twittato una foto con l'attore.