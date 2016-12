19 agosto 2015 Tiziano Ferro: "Vi spiego perché le donne sono meglio" Nellʼattesa di partire con il suo tour, lʼartista si racconta a "Vanity Fair"

Reduce dal successo dei concerti estivi negli stadi, e in attesa di ripartire a novembre con il suo European Tour 2015, Tiziano Ferro fa un bilancio dei live e su "Vanity Fair" ammette che "durante i concerti ho avuto la conferma che la gente à molto più profonda, sensibile e aperta di quello che ci vogliono far credere. E le donne ancora di più, mi fido molto più di loro, non mi stupisce che il mio pubblico sia femminile".

E se i suoi fan sono per la maggior parte di genere femminile, anche a livello lavoratvo il cantante ha voluto circondarsi da donne. "A parte il mio manager, io lavoro solo con donne. Hanno la capacità di discernere e di saper leggere le informazioni. Inoltre hanno più forza di volontà, persino fisica, quando è necessario. Mi fido più delle donne che degli uomini".



Proprio questa fiducia nel gentil sesso gli ha dato la forza di fare coming-out nel 2010, in un'epoca in cui ancora in tanti nascondono la propria sessualità per paura di perdere pubblico: "Perché un musicista può essere sciupafemmine, ma non gay? Chi l'ha detto? Sono cliché da cui bisogna uscire. Lo dico sempre a quegli amici, e sono tanti, convinti che nel loro ambiente dichiararsi omosessuale sia un handicap. Basta che lo spieghi con grande semplicità, vedrai che la stima che hanno nei tuoi confronti non cambierà".