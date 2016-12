Tiziano Ferro torna all'r&b con "Senza scappare mai più" e svetta subito al primo

Con "Senza scappare mai più" Tiziano Ferro torna alle sonorità r&b degli esordi nel 2001 con "Rosso Relativo". Sound coinvolgente e inciso efficace che fanno della canzone una sicura hit in radio. Intanto il brano è schizzato al primo posto della classifica di iTunes. Si intitola "Tzn - The Best Of Tiziano Ferro" l'album che esce il 25 novembre e conterrà i successi rivisitati, rarità e soprattutto brani inediti.