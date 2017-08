Tiziano Ferro, tintarella a torso nudo prima del concerto

Primo bagno di sole per Tiziano Ferro, che durante la tappa del tour a Messina ne ha approfittato per una tintarella social. "W il sole della Sicilia" ha commentato a margine dello scatto che lo vede in boxer su un assolato terrazzo. Una pausa relax (molto apprezzata dai suoi fan) per ricaricarsi le pile prima di incontrare i 35mila ammiratori siciliani che lo attendevano allo Stadio San Filippo.