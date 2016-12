Tiziano Ferro presenta i concerti di questa estate negli stadi più importanti d'Italia

Tiziano Ferro , dopo aver lanciato il nuovo singolo " Senza Scappare Mai Più " che fa da apripista al Best Of in uscita il 25 novembre, torna live questa estate negli stadi. Queste le date: a giugno il 20 allo Stadio Olimpico di Torino, il 23 allo Stadio Franchi di Firenze, il 26 allo Stadio Olimpico di Roma e il primo luglio allo Stadio Dall'Ara di Bologna, il 4 luglio allo Stadio San Siro di Milano e l'8 luglio allo Stadio Bentegodi di Verona.

Sei tappe tra giugno e luglio, tra cui due lo Stadio San Siro di Milano e lo Stadio Olimpico di Roma, che Tiziano ha già conquistato due anni fa con "L'Amore è una cosa semplice tour 2012", esibendosi per uno stadio sold out. Quello del 2012 è stato un tour con record di vendite di biglietti su tutte le date, che ha portato l'artista ad esibirsi in 23 palazzetti (tutti sold-out).



I biglietti per tutte le date saranno disponibili dalle 10 del 23 ottobre su www.livenation.it e tramite il circuito TicketOne www.ticketone.it. Gli iscritti al TZN Fan Club (www.tizianoferro.com) e gli utenti registrati a My Live Nation (www.livenation.it) potranno accedere ad una prevendita esclusiva di 24 ore a partire dalle 10 del 22 ottobre. Per tutti gli acquirenti del biglietto dei concerti sarà disponibile il download gratuito di una versione inedita del nuovo singolo "Senza Scappare Mai Più" remixato da Gregor Salto. Le info su come scaricarlo su livenation.it, tizianoferro.com, universalmusic.it.