Tiziano Ferro, "Il mestiere della vita" in uscita a dicembre

Il nuovo disco di Tiziano Ferro ha finalmente un titolo: " Il mestiere della vita ". L'album uscirà il prossimo 2 dicembre per Universal Music e arriva a due anni dalla pubblicazione di "TZN-The Best of Tiziano Ferro". Il cantante inizierà oggi le registrazioni dei nuovi brani, in studio a Los Angeles. Si tratta del sesto album di inediti dell'artista, che finora ha venduto oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo.

Tiziano Ferro è pronto ad emozionare il pubblico con un nuovo progetto di inediti, che arriva a cinque anni dal precedente "L'amore è una cosa semplice". Nel mezzo anche il Best of TZN (2014), certificato 7 Platino per oltre 350 mila copie vendute. L'uscita del disco, prevista per il 2 dicembre, aggiungerà un altro tassello alla carriera di Tiziano che nel corso degli anni ha ottenuto consensi sia in Italia che all'estero.



Recentemente è stato inoltre in lizza per i Diversity Media Awards come 'personaggio dell'anno' e a fine febbraio è stato nominato ambasciatore di 'Save The Children', per sostenere l'Organizzazione nel suo impegno a favore dei bambini in pericolo in Italia e nel mondo.