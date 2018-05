Tiziano Ferro al lavoro con Timbaland: "Da sempre il mio idolo, per me è un onore"

Non trapelano ancora dettagli sul nuovo progetto di Tiziano Ferro, ma questo nuovo album promette di essere un punto di svolta nella sua carriera. "La vita è molto più generosa di quello che avresti voluto - ha scritto Tiziano in un post su Facebook in cui cui due posano insieme per una foto -. Timbaland è il mio idolo da sempre, da SEMPRE. E' un onore lavorare insieme per il prossimo disco".



Una collaborazione di prestigio e dall'alto profilo internazionale, che si allinea a quella di Jovanotti con Rick Rubin, produttore considerato un monumento dell'hip hop, per l'ultimo album "Oh, vita!". Timbaland (vero nome Tim Mosley), si è imposto nella seconda metà degli anni 90 collaborando attivamente con big dell'hip hop come Missy Elliott e Jay-Z. Ma è stato intorno alla metà degli anni 2000, che in veste di produttore, si è trasformato in un vero re Mida, associando sonorità urban al mondo del pop. In particolare c'è la sua impronta dietro i maggiori successi di Justin Timberlake, come "Cry Me A River" o "Sexyback". Ma sono stati fenomeni di vendita anche due album pubblicati in proprio, "Shock Value" uno e due, ricchi di collaborazioni con artisti come Dr. Dre, Elton John, OneRepublic, Katy Perry, Nelly Furtado e Miley Cyrus.