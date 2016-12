Tina Turner, l'icona sexy della musica festeggia 75 anni

10:55 - Voce inconfondibile soul, fisico statuario e gambe bellisime, presenza scenica forte, un look unico che ha fatto diventare un marchio le sue proverbiali parrucche. Tina Turner, una delle icone sexy della musica internazionale, festeggia 75 anni nella piccola cittadina svizzera di Kusnacht, dove la rockstar risiede da quasi vent'anni con il marito 57enne Erwin Bach.

Anna Mae Bullock, questo il vero nome di Tina Turner, ha mosso i primi passi nella musica con l'ex marito, Ike Turner pioniere della fusione tra il soul e il rock. Negli Anni 60 e 70 hanno ottenuto successi clamorosi con brani come "Proud Mary e "River deep mountain high". Tanto per intendersi I Rolling Stones compirono la prima tourne'e Americana come spalla di Ike & Tina e proprio a quel periodo risale l'amicizia con Mick Jagger che ha sempre ammesso di aver rubato alla sua amica i celebri passettini di danza.



Sul palco Tina sprigionava un'energia selvaggia, rimasta uno dei tratti distintivi della suo personaggio. Poi la storia con Ike, reso incontrollabile dalla cocaina, è diventata un incubo fino costringerla alla fuga, senza un soldo. Sembrava la fine e invece grazie all'incontro con Roger Davies, dalla metà degli Anni 80 diventa una delle regine della musica mondiale sulla scia del clamoroso successo dell'album "Private dancer", di brani come "The best", "What's love got to with it", della sua folgorante apparizione in "Mad Max" e del brano legato al film con Mel Gibson ("We don't need another hero"), alla sua partecipazione a Live Aid con uno strepitoso duetto con Mick Jagger e a "We are the world", alle cover di classici come "Let's stay together" e "I can't stand the rain".



Ha duettato con Rod Stewart, Elton John, David Bowie, Eric Clapton e i nostri Eros Ramazzotti ed Elisa, ha inciso la sua impronta nella Walk of fame di Hollywood e ha partecipato all'album premio Grammy "River: The Joni letters" di Herbie Hancock. L'ultimo album in studio di Tina Turner risale al 1999 in "Twenty Four Seven".