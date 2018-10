Timoria, "Viaggio senza vento" compie 25 anni: nuova edizione del disco

"Viaggio senza vento" , pubblicato nell’ottobre 1993, è l’album che consacrò i Timoria facendoli diventare un punto di riferimento per la musica rock in Italia. Per festeggiare i 25 anni dall'uscita verrà ripubblicato il 26 ottobre in triplice edizione: il doppio cd con l'album rimasterizzato e l’aggiunta di un bonus disc con il brano inedito "Angel" , la cover di “I Can’t Explain” degli Who e le versioni demo di 11 brani; la versione in doppio lp in vinile da 180 grammi; un box deluxe in edizione limitata contenente il doppio cd, il doppio lp e un esclusivo book con foto inedite e testimonianze. Tgcom24 vi offre in esclusiva il video di "Angel".

L’inedita “Angel”, la cui base strumentale venne registrata durante le sessioni di "Viaggio Senza Vento" nel 1993, fu portata a termine solo nell’aprile dell’anno successivo quando, alla notizia della morte di Kurt Cobain, Pedrini ne scrisse il testo per completare e registrare il brano. Ritrovato negli archivi di Universal Music, il brano, per cui è stato appositamente realizzato anche un video, viene reso disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio dal 12 ottobre.



Quando i Timoria entrarono in studio per registrare “Viaggio Senza Vento” nel giugno del 1993 avevano alle spalle tre album, una partecipazione al Festival di Sanremo tra le giovani proposte (con Premio della Critica istituito appositamente per loro), collaborazioni con Ligabue e Gianni Maroccolo e lunghi tour affollati.



"Dopo i primi due album eravamo diventati una band di riferimento per il movimento alternativo ma il terzo disco, quello della consacrazione, fu un mezzo passo falso - racconta Omar Pedrini - eravamo scontenti del sound, cercavamo una sonorità tutta nostra. Eravamo a un punto morto. Proposi alla band di registrare un concept album, alla Tommy, una storia unica, un unico atto. Sembrava una follia per quegli anni: la storia del mio alter ego Joe e il sogno alchemico di trasformazione della materia volgare in oro, di un perdente in guerriero. Un viaggio dentro e fuori sé stesso. Il tema del viaggio come ricerca. Un album come si usava negli anni 70, e da quell’epoca aurea invitammo infatti due prestigiosi ospiti simbolo come Pagani e Finardi".



"'Viaggio Senza Vento' per me non è solo un disco, canzoni, musica e parole - aggiunge Francesco Renga - è soprattutto la fotografia di un periodo meraviglioso della mia vita. Sono le istantanee della mia giovinezza più bella, artistica, creativa e non solo”.



"Fu un periodo di straripante creatività e libertà, registravamo qualsiasi cosa ci venisse in mente - dichiara Diego Galeri - Celebrarlo oggi a 25 anni dalla pubblicazione credo sia doveroso per noi ma ancor di più per tutte le persone che ci hanno conosciuto grazie a quel disco e poi seguito fino ad oggi con un affetto e una dedizione straordinaria".



"Eravamo giovani e ci sentivamo molto diversi, pieni di amore per il cinema la letteratura e la musica e abbiamo sfogato tutto il nostro cuore e le nostre energie, ci siamo svuotati in questo vaso che per me è un capolavoro intimo da cui mai mi separerò", ricorda Enrico Ghedi. "Da quel momento è iniziata la fase adulta dei Timoria come band - afferma Carlo Alberto Pellegrini - Quel disco ci ha dato una forza tale che è durata per tutti gli anni successivi e il tour che seguì il disco fu lunghissimo e trionfale tanto da lasciarmi la sensazione di far parte di un gruppo che avrebbe lasciato il segno".