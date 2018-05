Thomas: "Sono cresciuto ma con la musica mi stupisco ancora come un bambino"

Personalità artistica delicata e coinvolgente, Thomas è un ragazzo che ha trovato nella musica e nel ballo le modalità perfette per esprimere le proprie emozioni e le sue passioni. Nonostante la giovane età ha trovato subito un pubblico di riferimento, tanto che sia l’ultimo album sia il precedente Ep "Oggi più che mai", sono arrivati al vertice della classifica di vendita, ottenendo quest’ultimo la certificazione oro in soli 10 giorni. Adesso si trova a vivere il passaggio, simbolico ma per molti aspetti anche effettivo, alla maggiore età. "Da un punto di vista fisico e mentale ovviamente non è cambiato nulla - dice lui -. Senz'altro sono aumentate le responsabilità, è cambiato il modo di gestirmi, credo si aprano molte più opportunità. E saranno proprio queste a farmi fare il salto di qualità. E poi 18 in realtà per me è una data importante perché ho vissuto tante esperienze da minorenne e quindi è bello in sé passare a una nuova fase.



La partecipazione ad Amici, pubblicazione dell'album e ora questa riedizione: che bilancio tracci di questo anno?

Dinamico, super intenso. E' stato tutto piuttosto frenetico, ma in ogni caso ho pensato tanto. Mi sono messo in gioco sotto molti aspetti e ho rafforzato alcune mie idee e come persona. Ho sempre più chiaro su come gestirmi in questo mondo che sto vivendo. L'anno scorso, pur venendo da un contesto in cui mi ero messo molto in gioco, avevo un modo da bambino di affrontare tutto. Ora, pur mantenendo la meraviglia e la purezza di quei giorni, cerco di vivere in maniera più riflessiva.



E ti senti cresciuto nell'affrontarlo?

Anche da un punto di vista del dialogo mi sento più a mio agio. L'anno scorso avevo persino timore di confrontarmi con altre persone verbalmente, preferivo cantare. Non che tutto sia passato, ma credo di essere migliorato.



Hai avuto modo anche di metterti alla prova con dei concerti dal vivo...

Il live è stato quanto di più bello ho avuto modo di sperimentare finora. Sarà che è un'esperienza che ho condiviso con uno staff eccezionale, sia dal punto di vista umano che professionale. Mi hanno dato sicurezza anche nei momenti di maggior smarrimento. Sul palco poi io sono davvero nel mio ambiente e il pubblico è stato fantastico: cantavano tutti dall'inizio alla fine.



In questa nuova edizione ci sono cinque inediti. Quando sono nati?

Sono brani su cui ho lavorato durante il tour. Quando avevo dei momenti liberi venivo a Milano a lavorarci. Abbiamo provinato diverse canzoni. Ci abbiamo lavorato tanto, rifinendoli da un punto di vista testuale e mettendoci dentro molto di me. Certificano una crescita dal punto di vista stilistico, la mia impronta è più evidente.



Rispetto alle canzoni presenti nell'album originale queste come le definiresti?

Rappresentano un completamento, offrono dei lati di me che non si erano ancora visti. Sicuramente rispecchiano i miei gusti musicali che ruotano sempre attorno all'r'n'b, il funk e, in questi ultimi tempi, l'hip hop.



Nel giorno del tuo compleanno è stato istituito un telefono aperto con i fan, che è andato subito in tilt per le troppe chiamate. Come vivi la passione dei fan?

E' una cosa molta bella. C'è un affetto fortissimo che mi viene dimostrato ogni giorno, con i social, gli instore o i concerti. La cosa più bella è che mi apprezzano anche nel mio essere introverso e riservato e quindi anche loro, pur nel loro essere fan, tendono a essere molto rispettosi di questa mia natura.



Cos'hai in programma per quest'estate?

Intanto mi concentro sull'instore tour. Poi il 7 giugno a Milano ci sarà un appuntamento per me importante, quando aprirò il concerto dei Why Don't We