Thievery Corporation, 20 anni di carriera tra elettronica e contaminazioni etniche

Un nuovo album " The Temple of I&I" e un tour mondiale per festeggiare i vent’anni di attività. Parte così il 2017 dei Thievery Corporation , duo di Washington composto da Eric Hilton e Robert Gaza, formato a metà degli anni 90. Da allora sono un riferimento per gli amanti dell’elettronica downtempo e trip hop con contaminazioni etniche. Si esibiranno domenica 19 febbraio al Fabrique di Milano , unica tappa italiana del loro tour europeo.

Dopo che il precedente disco è stato dedicato all'altra grande passione del duo, la "Saudade" con i suoi suoni brasiliani, il focus del nuovo lavoro (l'ottavo in carriera) è dedicato alla musica reggae. Infatti "The Temple Of I and I", uscito il 10 febbraio è il risultato di un anno vissuto da Hilton e Garza con la loro band in Giamaica.



Alla fine degli anni 90 i Thivery Corporation si sono inseriti a pieno titoli in uno dei brand musicali che uscì dalle casse degli stereo invadendo i club mondiali: quella musica sapeva tener insieme con gusto ed eleganza, lounge, breakbeat, bossanova, trip hop, acid jazz. E anche il dub e la dancehall, che sono state un'influenza che hanno da sempre venato ed attraversato produzioni dei duo americano.