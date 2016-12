The Story So Far, fan sale sul palco per un selfie: presa a calci dal cantante

Nel corso di un concerto a Toronto della band americana The Story So Far, una fan è salita sul palco per scattarsi un selfie durante l'esecuzione di un brano. Il cantante Parker Cannon forse non ha gradito e l'ha colpita alle spalle con un calcio volante rispedendola in mezzo alla folla. I proprietari del club non hanno apprezzato il gesto e hanno deciso di bandire la band dal proprio locale.