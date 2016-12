The Panicles, cercasi riposo... disperatamente

Tornano i The Panicles con il nuovo singolo "Questa notte dormirò". La band che ha aperto i concerti dei Deep Purple nel 2013 ed è stata tra le prime 12 alle Auditions di "X Factor 9" si appresta a pubblicare il nuovo disco di inediti in lingua italiana, "Il Mondo Tace", in uscita a novembre 2016. Tgcom24 vi presenta in anteprima il video del singolo che lo anticipa.