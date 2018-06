The Leading Guy, tutti i colori della musica nel singolo "Times"

Si intitola " Times " il nuovo singolo di The Leading Guy , nome d'arte di Simone Zampieri, cantautore italiano ma cresciuto artisticamente in Irlanda. Un brano dal suono incisivo e dall'impasto armonico pieno di colori, un atto d’amore dichiarato verso la musica che salva la vita e fa cantare con più convinzione. Tgcom24 vi offre in anteprima il video della canzone.

La lingua è quella più adatta ad un pop di ampio respiro, l’inglese: espressione naturale, mai forzata, per il giovane cantautore, che con "Times" vuole soprattutto “raccogliere le forze” per spiccare un volo decisamente senza rete. Leggerezza e profondità, chi ha detto che non possano convivere? Questo brano le annoda fra di loro: ha una melodia accattivante, che si propaga in fretta, e una ricchezza di toni, che gli permette di respirare a lungo, di arrivare un po’ ovunque.



La musica colora il mondo e lo fa risuonare, proprio grazie a pezzi come questo e a chi li concepisce. The Leading Guy ha messo ottimamente a frutto anni di scrittura e di canzoni ed è prontissimo a ripartire, verso nuove e più movimentate avventure.