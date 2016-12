The Last Internationale, un tour per far muovere piedi e coscienze

Arrivano per la prima volta in Italia dal vivo i The Last Internationale . Il duo composto da Delila Paz e Edgey (a cui si aggiunge il batterista dei Rage Against The Machine) suonerà il 3 giugno all'Assago Summer Arena di supporto agli Incubus, il 4 all'Anfiteatro di Firenze e il 6 al Rock Planet di Pinarella di Cervia. "La musica può ancora essere un mezzo importante per far capire alla gente in che mondo viviamo" dicono a Tgcom24 .

Il loro album di debutto "We Will Reign", è stato prodotto da Tom Morello (chitarrista dei Rage Against The Machine e degli Audioslave), Brendan Benson dei Raconteurs e Brendan O'Brien (Bruce Springsteen, Pearl Jam, Neil Young) sono produttori artistici. Band dai testi impegnati, schierata politicamente in modo netto, come già il nome del gruppo lascia intendere, i Last Internationale dal vivo sono una macchina da guerra, anche grazie alla cantante Delila, paragonata a più riprese a Janis Joplin e Joan Baez. Il chitarrista Edgey, dal canto suo, è la forza motrice della band. "La gente ha reagito molto bene all'album - spiega lui - e lo vediamo anche dal numero sempre maggiore di persone che viene ai nostri concerti. E siamo molto fiduciosi riguardo il prossimo tour europeo perché abbiamo nuove canzoni da proporre e credo che il pubblico apprezzerà".



La musica è ancora un mezzo importante per veicolare un messaggio sociale?

E' assolutamente vitale per i movimenti sociali. E' un mezzo fortissimo per svegliare le coscienze e far conoscere alla gente cose importanti della realtà che ci circonda. Quando ero un adolescente i Rage Against The Machine sono stati il primo gruppo che ho scoperto. E grazie a loro ho capito che c'era qualcosa che non andava nel sistema. E le loro canzoni mi hanno dato gli strumenti per interpretare la realtà che non mi davano a scuola. In qualche modo mi hanno messo nella giusta direzione.



Da fan della prima ora, come è stato lavorare con Tom Morello?

Inutile dire che è stato fantastico. Lui è tutt'ora una presenza costante per noi. Ci dà continuamente ottimi consigli e non è solo un produttore e un maestro, ma un amico. Avere lui al fianco per me è stato vedere un sogno realizzarsi.



Fate un tipo di musica che guarda al passato. Niente elettronica, ritmica dure. Qual è la musica che ti ha influenzato di più?

Il mio periodo musicale di riferimento probabilmente è quello degli anni 50. I gruppi di quel periodo avevano tutto ciò che mi piace nella musica. Naturalmente Robert Johnson e Son House hanno anticipato tutti e posto le basi del blues ma sicuramente il periodo musicale tra gli anni 50 e 60 e il mio preferito. E poi c'è Johnny Cash, un artista che amo follemente e che ha attraversato le generazioni.



Come avete scelto il vostro nome?

Volevamo un nome forte e che desse alla gente l'idea di dove fossimo posizionati ancora prima di ascoltare la nostra musica. "L'ultima Internazionale" credo sia perfetto da questo punto di vista. L'idea ce l'ha fornita poi un libro del politologo Bob Black.



Avete avuto problemi per le vostre posizioni radicali?

Non abbiamo avuto nessun tipo di problema. Anche perché in America manca completamente la coscienza di classe e credo che il 95% delle persone quando sente parlare di Internazionale non sappia di cosa si tratti. Non lo collegano a una cosa politica. E' una cosa triste ma vera.