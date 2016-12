The Doors, 50 anni fa nasceva il mito

Mezzo secolo di Doors , la band americana che ha fatto la storia del rock. L'agosto del 1966 segnò infatti una tappa decisiva per Jim Morrison, Ray Manzarek, Robbie Krieger e John Densmore, all'epoca giovani musicisti sulla cresta dell'onda grazie all'ingaggio al "Whisky a Go Go" di Los Angeles. Il 24 agosto il gruppo entrò nei Sunset Sound Recording Studios e nel giro di una settimana registrò il primo album della loro carriera .

Il disco, che per titolo ha il nome della band, uscì nel gennaio del 1967 spalancando loro le porte del mito. Fu un debutto clamoroso: Morrison, Manzarek, Krieger e Densmore avevano messo a punto repertorio e stile durante l'ingaggio al "Whisky a Go Go", così la loro prima prova su vinile offrì già alcuni titoli destinati a diventare dei classici.



All'interno di "The Doors" ci sono infatti "The Cristal Ship", la versione di "Alabama Song" di Bertolt Brecht e Kurt Weill, i dodici minuti di "The End", "Break on Trough" (che uscì come primo singolo) e "Light My Fire", che rimane il piu grande successo della loro carriera.