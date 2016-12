19 giugno 2015 The Cube Guys & Jutty Ranx, dance e pop per un'estate di beat e melodia Il duo di producer italiani collabora con il gruppo statunitense per "Save My Life". Tgcom24 vi presenta in anteprima il video Tweet google 0 Invia ad un amico

11:25 - Un duo italiano che ha ottenuto successo a suon di hit da dance floor, e un gruppo pop che ha spopolato nelle radio nel 2013. Con The Cube Guys e Jutty Ranx a unirsi sono due forme musicali diverse che puntano al medesimo risultato: l'immediatezza. Come quella di "Save My Life", il brano che hanno realizzato insieme, perfetto per l'estate 2015. Tgcom24 vi presenta in anteprima il video.

Roberto Intrallazzi e Luca Provera, in arte The Cube Guys, a suon di remix sono diventati i padroni indiscussi della scena club. Unire la loro maestria nel gestire beat e suoni a quella del progetto statunitense che, con "I See You", ha dato prova di saper costruire un tormentone, significa creare un mix potenzialmente esplosivo. In questo caso la sintesi tra le due esperienze è un mondo pop dance che rievoca binomi illustri come Donna Summer e Giorgio Moroder.



Il video prende spunto da un simbolo misterioso, un dodecaedro stellato, disseminato su ogni parete, come briciole di pane da seguire verso la meta finale. Chi o cosa salverà la vita del protagonista? Un sentimento di cui necessita ogni essere vivente...