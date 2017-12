The Beatles, Ringo Starr presto "Sir"

"Arise, (si alzi) Sir Ringo Starr ". No, non è un errore. Anche il celebre batterista dei Beatles, come Paul McCartney , sarà insignito del cavalierato: Ringo Starr, al secolo Richard Starkey , 77 anni, anteporrà al nome il titolo di Sir. È quanto rivelano fonti vicine all'artista, riferendo di una lettera arrivata da Buckingham Palace secondo l’edizione domenicale del Sun. Il titolo sarà concesso direttamente dalla Regina Elisabetta II .

Il nome di Ringo Starr figurerà dunque nella list of honours di Capodanno dei sudditi cui sarà concesso l’ambito Knighthood (cavalierato) e agli altri cui saranno conferite altre onorificenze. Lo stesso privilegio era toccato 20 anni fa a Sir Paul McCartney. Entrambi, come John Lennon e George Harrison, nel 1965 ricevettero, tra le proteste di molti benpensanti conformisti dell’epoca, un primo riconoscimento per quanto avevano fatto per il Regno Unito, ovvero la decorazione Mbe (Member of The Most Excellent Order of the British Empire), che Lennon e Harrison restituirono.