Terraferma Festival, la quarta edizione ha chiuso con numeri record

“Rifarei tutto daccapo”. Così ha detto uno dei protagonisti storici di Terraforma, Donato Dozzy, reduce da un lieve infortunio, poi risolto, dopo un epico set a sorpresa che ha chiuso il festival. E rifarebbe tutto daccapo anche l’organizzazione di Terraforma. Non potrebbe essere altrimenti per una manifestazione ancora giovane ma in continua crescita, che quest’anno ha visto alternarsi oltre 23 artisti internazionali in 40 ore di musica, performance, installazioni, talk, workshop e, per la prima volta, playground per i bambini. Delle 6mila persone, 1.200 (il 50% in più rispetto allo scorso anno) sono state accolte da una più ampia zona campeggio, illuminata interamente dalle lampade a energia solare realizzate dall’ong Liter Of Light.



L’autosufficienza energetica, uno dei traguardi di sostenibilità di Terraforma insieme al riciclo dei rifiuti generati (il 60% del totale), obiettivo condiviso con Fondazione Augusto Rancilio, con la società di gestione dei Servizi Ambientali A.Se.R e con Etica Sgr, è stata garantita anche al Pop-up Hotel, un servizio per la prima volta in Italia che ha accolto i propri ospiti in un piccolo villaggio di tende già pronte all’uso, arredate e dotate di letti e altri comfort.



Il 49% dei partecipanti (+9% rispetto al 2016), a conferma del richiamo sempre più internazionale di Terraforma, è accorso da ogni angolo del pianeta. E con ogni mezzo. Per sposare in pieno l'anima sostenibile del festival, due ragazzi (Niels e Zeno) sono arrivati dal Belgio in bicicletta dopo aver pedalato per oltre 900 km in poco più di una settimana di viaggio.