Teresa Ann Savoy, addio alla lolita di Tinto Brass

E' morta a 62 anni a Milano l'attrice inglese Teresa Ann Savoy, famosa in Italia per aver partecipato allo sceneggiato tv di successo "Sandokan" ed essere stata una delle muse di Tinto Brass. Il fisico sensuale, unito al viso angelico, la fecero diventare presto una delle icone sexy degli Anni Settanta. Tra i ruoli più celebri Margherita in "Salon Kitty” di Brass, che la volle ancora in "Caligola" nelle vesti di Drusilla.