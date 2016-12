Tekla, trasparenze e danze sensuali per "Via"

Si intitola "Via" il nuovo singolo di Tekla, giovane cantautrice bolognese già protagonista della terza edizione di "The Voice of Italy" con il team guidato da J-Ax. Il brano è il primo estratto dall'album attualmente in lavorazione e Tgcom24 vi presenta in anteprima il video nel quale la cantante balla con Marco Kira, ballerino e acrobata ammirato a "Italia's Got Talent".



"Nonostante la parola 'via' sia associata a una visione unidirezionale, per me è invece bivalente – spiega Tekla - Ognuno ha la sua via, spirituale, mentale, artistica, professionale, la propria via di consapevolezza che si sviluppa giorno dopo giorno. Ognuno sceglie una via, un percorso, un inizio e una fine, una svolta. Seguo l’istinto per questo ci credo, quello che voglio nemmeno lo chiedo”, ed è così che la via in me disegna un sentiero interiore ben chiaro, che è in grado di influenzare in maniera propositiva il quotidiano. 'Via' resta per me un pezzo in evoluzione continua".