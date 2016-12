Teatro Manzoni, una stagione che vale per cinque

La prosa parte con Emilio Solfrizzi che interpreta un classico di Feydeau come "Sarto per signora" con la regia di Valerio Binasco (13-30 ottobre). Il resto del cartellone presenta invece testi di autori contemporanei come "Il bagno" di Astrid Veillon con Stefania e Amanda Sandrelli (3-20/11), "Nudi e crudi" da una storia di Alan Bennett con Maria Amelia Monti e Paolo Calabresi (24/11-11/12) e "Tradimenti" di Harold Pinter con Ambra Angiolini diretto da Michele Placido (12-29/1).



A dieci anni dalla prima messa in scena sul palco milanese, torna poi al Manzoni "Due Partite" di Cristina Comencini con Giulia Michelini, Paola Minaccioni e Caterina Guzzanti (2-19/2). Un altro ritorno dopo il successo della scorsa stagione è quello della coppia Gianfranco Jannuzzo e Debora Caprioglio che quest'anno interpreteranno la commedia "Alla faccia vostra!!" di Pierre Chesnot (2-19/3). Gianluca Guidi dirige e interpreta con Giampiero Ingrassia la commedia musicale "Serial killer per signora" già noto al cinema come "Non si maltrattano così le signore" con Rod Steiger (23/3-9/4). Un altro momento atteso in chiusura di stagione è poi l'adattamento teatrale de "Il sorpasso" di Dino Risi interpretato da Giuseppe Zeno (4-21/5). Fuori abbonamento, infine, viene rimesso in scena uno dei successi più apprezzati dello scorso anno, "Calendar Girls" con Angela Finocchiaro e Laura Curino (21-26/2).



