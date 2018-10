Teatro Manzoni-Fininvest: galà per festeggiare 40 anni di sodalizio

La stagione 2018/2019 del Teatro Manzoni di Milano si apre lunedì 8 ottobre alle ore 20:45 con un evento straordinario per celebrare i 40 anni di gestione Fininvest. Era infatti il 1978 quando Silvio Berlusconi intervenne per preservare la storica sala milanese dalla trasformazione in centro commerciale, affidandone la gestione a un appassionato e capace uomo di teatro come Luigi Foscale. La serata è riservata agli abbonati e ad alcune personalità del mondo dello spettacolo. Presentano Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia.