11 settembre 2018 16:12 Teatro Manzoni, da Alessandro Preziosi a Lopez & Solenghi: ecco chi salirà sul prestigioso palcoscenico Dalla Prosa al Cabaret passando per gli spettacoli per la Famiglia e quelli Extra ecco il cartellone della stagione 2018/2019

Si è aperta con un sentito e commosso omaggio a Walda Foscale, Presidente onorario del Teatro Manzoni di Milano e zia di Silvio Berlusconi, scomparsa a 94 anni pochi giorni fa, la conferenza stampa di presentazione della stagione 2018/2019. Due minuti di silenzio e poi via, con la commozione nel cuore, per conoscere la ricca carrellata di spettacoli che animerà lo storico palcoscenico, anche in suo onore. Tra le novità e gli ospiti più attesi Simone Cristicchi, Massimo Lopez & Tullio Solenghi, Michele Placido, Alessandro Haber e Alessandro Preziosi...

Si parte l'8 ottobre con una grande festa per celebrare i 40 anni della gestione Fininvest del Teatro Manzoni. Era il 1978 infatti quando Silvio Berlusconi intervenne per preservare la storica sala dalla minacciata trasformazione in un supermarket, affidandone la direzione a un appassionato e capace uomo di teatro come Luigi Foscale. Da allora la storia de teatro è legata a grandi nomi e grandi spettacoli. E la nuova stagione non sarà da meno.



Preservata la struttura ormai consolidata con una divisione in diversi cartelloni, dalla Prosa al Cabaret, dagli spettacoli per i più piccoli (Manzoni Family) a quelli di magia e danza (Manzoni Extra), tanti i graditi ritorni e altrettante le novità sul palco.



Ad aprire la Prosa sarà Gioele Dix (11-28 ottobre), che approda al Manzoni in veste di regista, con uno spettacolo comico, "A testa in giù", del francese Florian Zeller, con Emilio Solfrizzi e Paola Minaccioni: "Mi piacerebbe poi tornare su questo palco anche da attore", dice. Tra i graditi ritorni, Vincenzo Salemme con "Con tutto il cuore", che coprirà anche il consueto appuntamento di Capodanno e poi Michele Placido alla regia di "Piccoli Crimini coniugali" (28 marzo - 14 aprile).

Diversi sono anche i volti che per la prima volta si affacciano sul palcoscenico del Manzoni, da Alessandro Preziosi che interpreterà un toccante "Vincent Van Gogh" (dal 15 novembre al 2 dicembre) a Alessandro Haber, affiancato da una grandissima Lucrezia Lante della Rovere in un toccante, commovente e al tempo stesso comico spettacolo sull'Alzheimer "Il padre" (10-27 gennaio).



IL CARTELLONE DELLA PROSA