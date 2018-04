Teatro in lutto, è morto l'attore e regista Luigi De Filippo

Nel 1949 salì sul palco del Teatro Valle di Roma con una rivista scritta da lui e intitolata "Questa sera alle nove" e la recitò insieme ai suoi compagni di liceo, ottenendo un primo grande successo. Nel 1951, a soli 21 anni di età debuttò già nella compagnia paterna e nella pellicola dello zio Eduardo, "Filumena Marturano".



Negli anni successivi, nonostante diversi ruoli cinematografici, era tornato sempre sul palcoscenico, debuttando nel 1973 al Teatro Parioli di Roma con la prima commedia scritta di suo pugno, "Storia strana su una terrazza napoletana", a fianco al padre Peppino. Negli Anni 60 prese parte ad alcuni film della commedia all'italiana, per poi dedicarsi prevalentemente all'intepretazione teatrale. Nel 1978 fondò una sua compagnia teatrale con la quale interpretò, tra le altre, celebri commedie di Moliere e Pirandello. Nel 1987 rivestì, nella fortunata fiction televisiva "La piovra 3", il ruolo del giudice Venturi.



Nel 2001 gli venne assegnato il "Premio Personalità Europea" in Campidoglio, per i suoi 50 anni di attività artistica. Più volte premiato con il "Biglietto d'oro", per i successi ai botteghini, Luigi De Filippo è stato anche insignito delle onorificenze di "Commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica italiana" (nel 1997), "Grande ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica italiana" (nel 2004) e "Cavaliere di gran croce dell'Ordine al merito della Repubblica italiana" (nel 2010).



L'anno dopo, nel 2011, è diventato direttore artistico del Parioli, celebre teatro romano e ultimo palcoscenico che ha calcato prima della morte. I funerali saranno celebrati martedì 3 aprile alle 11.30, nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo, a Roma.



"Esprimo il cordoglio mio personale, dell'amministrazione e della città di Napoli per la fine terrena di Luigi De Filippo, grandissimo attore e regista, uomo di raffinata e profonda cultura" ha detto il sindaco del capoluogo campano, Luigi de Magistris, appena appresa la notizia.