Taylor Swift, svolta supersexy per "50 sfumature di nero"

Boom di visualizzazioni sui social per il video di "I Don't Wanna Live Forever", in cui Taylor Swift si sveste dei panni di brava ragazza per svelare il suo lato più sexy e intrigante. Al suo fianco nella clip un altro idolo del pop, l'ex One Direction Zayn Malik, in versione playboy tenebroso. Il pezzo è stato registrato apposta per la colonna sonora del film "50 sfumature di nero" in uscita a febbraio.