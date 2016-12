Taylor Swift scatenata al concerto del presunto fidanzato Calvin Harris

Taylor Swift urla a squarciagola a un concerto, ma non si tratta di uno show qualsiasi. La cantante è stata avvistata sabato al KIIS FM's Wango Tango, festival organizzato a Los Angeles, dove si è esibito il suo presunto fidanzato Calvin Harris . Il dj scozzese e la popstar si frequentano da alcuni mesi, ma non hanno confermato le voci sulla loro relazione, sebbene alcune foto "rubate" e altre postate sui social sembrino confermare la liason.

Il galeotto incontro risale ai Brit Awards dello scorso febbraio. Da lì in poi, gli avvistamenti di Taylor Swift e Calvin Harris insieme sono piovuti con regolarità. Prima ci hanno pensato i paparazzi a pizzicare la coppia a un concerto di beneficenza a Los Angeles, lo scorso 2 aprile. Dopo essere stati fotografati prima dello show, e in atteggiamenti affettuosi durante il concerto, i due pare abbiano passato la notte insieme. Poi uno scatto "rubato" al centro commerciale, infine gli "indizi" seminati sui social dai diretti interessati, come il gatto bianco che compare in una foto postata su Instagram dal dj e che ha tutta l'aria di essere l'amatissimo felino della cantante statunitense.



Ora ecco nuove foto a testimoniare questo flirt che sembra stia diventando qualcosa di più. La Swift ha presenziato al concerto insieme alle inseparabili sorelle Haim, e, nonostante il vano tentativo di rimanere defilata, non è riuscita a trattenere l'entusiasmo da groupie, prontamente immortalato.