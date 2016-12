Taylor Swift non ha copiato "Shake it off"

Dieci giorni fa il cantante Jesse Graham ha annunciato una causa contro Taylor Swift. A suo dire, infatti, la pop star avrebbe copiato il testo del ritornello del singolo "Shake it off" da un suo brano, "Haters gone hate". Ma sfortunatamente per lui, i giudici della Corte suprema della California gli hanno dato torto. E hanno sentenziato che le parole non erano esattamente le stesse, e che il ritornello era quindi inedito.