Taylor Swift, la star più generosa del 2014

09:58 - Per il terzo anno consecutivo Taylor Swift è stata eletta "celebrità più generosa". Nella lista dei cantanti e degli attori, stilata da DoSomething.org, che nel 2014 si sono distinti per le loro donazioni o azioni caritatevoli spiccano al secondo posto la star della serie tv "Orange Is the New Black" Laverne Cox e al terzo Beyoncé. Al ventesimo ed ultimo posto c'è il "cattivo ragazzo" Justin Bieber.

Taylor Swift chiude un anno di successi grazie alla pubblicazione del suo ultimo disco "1989" che ha venduto più di un milione di copie nella prima settimana. Tra i brani inediti c'è "Welcome to New York" che stato lanciato con un obbiettivo preciso: i proventi della canzone sono stati donati interamente alle scuole pubbliche di New York.



Ecco la classifica completa: 1. Taylor Swift 2. Laverne Cox 3. Beyonce 4. Miley Cyrus 5. Emma Watson 6. One Direction 7. John Cena 8. Shonda Rhimes 9. Tyler Oakley 10. Chris Pratt 11. John Legend 12. Olivia Wilde 13. Kerry Washington 14. Zendaya 15. Demi Lovato 16. Lupita Nyong'o 17. Amy Poehler 18. Lebron James 19. Mindy Kaling 20. Justin Bieber