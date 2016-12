Taylor Swift l'ha spuntata: Apple pagherà i diritti per i tre mesi di prova

Non si può dire che le manchi il coraggio delle sue posizioni: Taylor Swift vince una battaglia con Apple. Aveva deciso di non dare la sua musica al servizio di streaming del colosso di Menlo Park, perché nel periodo di prova non venivano corrisposti i diritti: "Non vi chiediamo iPhone in regalo, non chiedeteci di lavorare gratis", scrive nella lettera pubblicata sul suo Tumblr. L'ok dal manager arriva con un tweet.

Taylor Swift aveva già ritirato le sue canzoni da Spotify, il servizio di streaming musicale più usato al mondo, motivando che non vedeva riconosciuto il valore artistico del suo lavoro nella filosofia dell'azienda. Questa aveva risposto realizzando una compilation dal titolo "Che cosa ascoltare mentre Taylor non c'è" e inviando un comunicato: "I fan di Taylor la aspettano su Spotify".

Ma la battaglia della cantante è andata avanti, questa volta contro il colosso Apple, che, con il nuovo servizio per scaricare e condividere musica, Apple Music, aveva posto ai cantanti una clausola: nei primi tre mesi di prova degli album nessun diritto d'autore sarebbe stato pagato. Con una "semplice" lettera aperta inviata dal suo profilo Tumblr all'azienda, Swift annuncia: "Ritirerò il mio album 1989 da Apple nonostante la compagnia rimanga uno dei maggiori partner nel vendere la musica e tenersi connessi con i fan".

La cantante spiega in modo diretto la sua decisione: "Non si può chiedere agli autori e ai produttori di lavorare gratis per un quarto dell'anno. Non lo dico per me, che sono al quinto lavoro e sono in grado di sostenere la mia band. Parlo per i giovani cantautori emergenti che non possono farlo". Poi nella lettera aperta prova a convincere l'azienda a cambiare politica: "Sappiamo che Apple è una grande compagnia e che ha i soldi per pagare tutti quelli che producono la musica. C'è ancora tempo per cambiare direzione". A titolo e conclusione della lettera un colloquialissimo: "Love, Taylor"

E infatti l'appello ha avuto successo. Da Cupertino arriva tweet rivolto direttamente alla cantante: è il vice presidente dei servizi internet e software Eddy Cue, che annuncia l'inversione di rotta: “Apple vorrà sempre essere certa che gli artisti vengano pagati,” twitta Cue. “#AppleMusic pagherà gli artisti per lo streaming anche durante il periodo di prova gratis per i clienti. Come vedi ti scoltiamo @taylorswift13. Love, Apple”.

#AppleMusic will pay artist for streaming, even during customer's free trial period — Eddy Cue (@cue) 22 Giugno 2015

L'artista a sua volta ribatte dal suo profilo: "Sono sollevata. Grazie per le vostre parole di supporto. Ci hanno ascoltato".