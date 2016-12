Taylor Swift, l'ex confessa: "Nessun problema, siamo rimasti amici"

La loro storia è durata solo pochi mesi, quanto basta per finire sui tabloid e siti di gossip di tutto il mondo. Dopo la rottura tra Taylor Swift e Tom Hiddleston, i due sarebbe però rimasti in buoni rapporti. A confessarlo è proprio l'ex, che agli Emmy Awards 2016 ha dichiarato: "Non ho nessuno problema con Taylor, siamo rimasti amici".