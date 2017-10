Taylor Swift in versione guerriera androide... completamente nuda

Atmosfere sci-fi e nude look. Taylor Swift ha pubblicato su Instagram un'anteprima della videoclip del suo nuovo singolo "Ready for it" in cui appare nei panni di una guerriera androide... completamente nuda. Il video per intero uscirà giovedì notte (venerdì mattina in Italia) negli Usa e tra i fan c'è trepidante attesa...

Il video sembra ispirarsi al concept di film come "Blade Runner" o "X-Men" e la popstar indossa un body trasparente da cyborg ad effetto nude look quasi identico a quello di Scarlett Johansson nel film "Ghost in the Shell". Molti fan hanno cominciato a cercare significati nascosti e interpretazioni all'interno della clip. A un certo punto la ragazza androide viene colpita da un lampo di luce e sotto di lei appare la scritta "Stanno bruciando tutte le streghe"... Chi sono le streghe? Lo sapremo forse all'uscita del video integrale.

"Ready for it" anticipa l'album della Swift "Reputation" in uscita il prossimo 10 novembre.