Taylor Swift, foto ricordo con la fan sosia

Taylor Swift immortalata insieme a... Taylor Swift. Niente specchi e nessun fotoritocco, lo scatto è vero ed è stato pubblicato sui social dalla redattrice Kristy Lee, che si è fatta fotografare insieme alla popstar e alla sua sosia australiana Olivia Sturgiss, in una posa in stile "Charlie's Angels". La somiglianza tra le due biondine è impressionante. L'incontro è avvenuto in Australia in una pausa del tour della cantante.