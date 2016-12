30 marzo 2015 Taylor Swift e Madonna, duetto esplosivo sul palco degli iHeartRadio Music Awards Durante la cerimonia di premiazione si sono esibite in un duetto chitarra e voce Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:05 - Notte magica per Taylor Swift, che agli iHeartRadio Music Awards si è portata a casa il titolo di miglior artista e miglior brano e ha duettato con la regina del pop Madonna. Imbracciata la chitarra, la Swift ha accompagnato la Ciccone sulle note di "Ghosttown" (ultimo estratto da "Rebel Heart"), regalando un'interpretazione intima e suggestiva del brano.

La cantante ha trionfato nelle categorie miglior artista e come miglior brano ("Shake It Off") e dal palco ha ringraziato il pubblico: "Più di ogni altra cosa al mondo, spero che i fan che mi stanno guardando capiscano quanto li adoro... siamo diventati sempre più vicini con gli anni, mi rendete felice".



Justin Timberlake ha invece conquistato l'Innovator Award, mentre Sam Smith è stato eletto artista rivelazione dell'anno. Il premio per la miglior collaborazione è stato assegnato al trio femminile Jessie J, Ariana Grande e Nicki Minaj per il singolo "Bang Bang".