Taylor Swift è la star più pagata al mondo

L'anno scorso era in ottava posizione con 'appena' 80 milioni di dollari, ma in un anno la cifra è più che raddoppiata arrivando a quota 170 milioni di dollari. La lista prende in esami i guadagni da giugno 2015 a giugno 2016. In questo lasso di tempo la Swift ha firmato accordi con colossi del livello di Apple e Diet Coke, a cui si aggiungono i milioni di dischi venduti e i numerosi sold-out del 1989 Tour (oltre 200 milioni solo negli Stati Uniti.