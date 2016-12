Taylor Swift e Calvin Harris: sono loro i nuovi paperoni di Hollywood

Taylor Swift e Calvin Harris (146 milioni di dollari)

Nonostante stiano insieme da poco, si candidano a diventare la coppia più influente dello show business. D'altra parte la popstar sa bene come amministrare il suo talento. Recentemente ha infatti piegato un colosso come la Apple, ritirando il suo ultimo album dal loro store, ha assicurato le sue preziose gambe per 40 milioni di dollari e ha vietato di utilizzare i testi delle sue canzoni a fini commerciali.



Beyoncé e Jay-Z (110.5 milioni) Dopo un 'regno' durato anni, la coppia più produttiva della musica ha dovuto lasciare la corona ai più giovani. Ma si possono consolare con i milioni accumulati nel frattempo e con un matrimonio felice, che dura ormai da sette anni. Oltre alla carriera musicale, entrambi sono poi impegnati in diverse attività imprenditoriali e il loro impero diventa di anno in anno più forte.



Miranda Lambert e Blake Shelton (57 milioni di dollari) Semisconosciuti da noi, la coppia country è però molto famosa negli Stati Uniti. Lui ha fatto una fortuna grazie ai talent ("The Voice" in primis) e nella sua carriera ha sfornato più di 40 hit. La mogliettina è invece la superstar della scena country americana e possiede diversi brand di successo tra cui Red55 Wine, Pink Pistol and Dixie Darlin.