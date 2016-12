18 maggio 2015 Taylor Swift e Calvin Harris, abbracci e tenerezze ai Billboard Music Awards La coppia, che non ha mai ufficializzato la relazione, è apparsa molto unita Tweet google 0 Invia ad un amico

10:28 - Notte magica per Taylor Swift ai Billboard Music Awards 2015. La cantante ha potuto condividere la gioia per i suoi 8 premi con Calvin Harris, che frequenta dallo scorso febbraio. La coppia non ha mai ufficializzato la relazione, ma piovono le apparizioni in pubblico insieme. Abbracci, sguardi complici e parole sussurrate nella serata di Las Vegas, dove il dj scozzese ha portato a casa anche il premio per miglior artista dance.